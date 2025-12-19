Telemarketing selvaggio e truffe telefoniche Agcom punta sui numeri a tre cifre

L'Agcom si prepara a combattere il telemarketing selvaggio e le truffe telefoniche puntando sui numeri a tre cifre. Con nuove misure, sarà più semplice identificare le chiamate autentiche e distinguere quelle moleste o fraudolente, offrendo agli utenti una maggiore tutela e serenità durante le comunicazioni telefoniche.

L' Agcom dichiara guerra al telemarketing aggressivo messo in atto tramite telefonate moleste o spam automatico: presto, in teoria, basterà uno sguardo allo schermo del telefono per capire se chi chiama è davvero chi dice di essere. Dal 2026, quando comparirà un numero a tre cifre, gli utenti potranno sapere con certezza che dall'altra parte c'è la propria banca, l'assicurazione, l'operatore telefonico o un altro soggetto autorizzato. Agcom contro le telefonate fantasma. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato la rivoluzione del Piano nazionale di numerazione con l'obiettivo dichiarato di rendere immediatamente riconoscibili le chiamate lecite e smascherare quelle fraudolente.

