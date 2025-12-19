Telecamere e lettori di targhe in porto | l' intesa con la Questura

Un protocollo di intesa per la gestione dei sistemi automatizzati di lettura targhe del sedime del Porto di Trieste, con lettori digitali e telecamere all’avanguardia, che consentirà sia di poter registrare i transiti dei numerosi veicoli che ogni giorno accedono al porto di Trieste. Sarà anche. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Telecamere per rinforzare la sorveglianza: nuovi dispositivi e manutenzioni, investimento da 48mila euro.

Telecamere e lettori digitali per controllare ciò che avviene nell'area del porto di Trieste - Un sistema di monitoraggio e rilevazione, con telecamere e lettori digitali, per tutti i veicoli in transito nell'area del porto di Trieste. rainews.it