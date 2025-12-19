Telecamere a scuola? Crepet | Cosa ve ne frega di sapere che vostro figlio è andato in bagno? Per aiutare bisogna togliere non aggiungere

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante uno dei suoi spettacoli, Paolo Crepet torna a parlare di genitorialità. Lo fa con il suo tono graffiante e teatrale, mescolando ironia e paradosso per sottolineare un’ossessione crescente: il controllo totale sui figli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Dritto e rovescio, Senaldi zittisce i maranza: "Non ve ne frega niente"

Leggi anche: "Non ve ne frega nulla di Gaza". Vespa contro il portavoce della Flotilla

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Crepet ancora contro i genitori: Lasciateli stare 'sti bambini!.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.