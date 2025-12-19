Tegola in casa OraSì rottura del tendine rotuleo per Franco Flan | operazione riuscita con successo

Franco Flan, giocatore aggregato da questa estate al gruppo giallorosso, ha riportato la rottura del tendine rotuleo nel corso dell’allenamento di mercoledì, in preparazione alla sfida contro Ferrara. Il giocatore si è sottoposto ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Venerdì ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

