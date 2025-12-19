Teatranimahub concerto di Natale per la rassegna Mariuccia Linder

Un concerto di Natale per celebrare la musica e lo spirito delle feste. È l’appuntamento organizzato dall’associazione culturale TeatrAnima Agrigento nell’ambito della rassegna teatrale Mariuccia Linder 20242025, in programma sabato 20 dicembre alle 18 negli spazi del TeatranimaHub di via Oblati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Al Teatranimahub di Agrigento il Concerto di Natale.

teatranimahub concerto natale rassegnaAl Teatranimahub di Agrigento il Concerto di Natale - Appuntamento natalizio con la rassegna teatrale Mariuccia Linder 2025/2026, ideata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed ar ... scrivolibero.it

