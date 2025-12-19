Teatranimahub concerto di Natale per la rassegna Mariuccia Linder
Unisciti a noi per un magico concerto di Natale, parte della rassegna
Un concerto di Natale per celebrare la musica e lo spirito delle feste. È l’appuntamento organizzato dall’associazione culturale TeatrAnima Agrigento nell’ambito della rassegna teatrale Mariuccia Linder 20242025, in programma sabato 20 dicembre alle 18 negli spazi del TeatranimaHub di via Oblati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Al Teatranimahub si apre la rassegna Mariuccia Linder: in scena “Quando cade l’acrobata entrano i clown”
Leggi anche: Al Teatranimahub debutta “Le sedie” di Ionesco: omaggio al teatro di Mariuccia Linder
Al Teatranimahub di Agrigento il Concerto di Natale.
Al Teatranimahub di Agrigento il Concerto di Natale - Appuntamento natalizio con la rassegna teatrale Mariuccia Linder 2025/2026, ideata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed ar ... scrivolibero.it
Musique Royale: concerto di Natale e teatro per i più piccoli alla Reggia di Monza - Musica e uno spettacolo per bambini chiudono l’anno nella magica atmosfera della Reggia di Monza. mbnews.it
Ad Alba il concerto di Natale del Musical Trio apre la rassegna “Musica in Museo” - Appuntamento sabato 20 dicembre con uno spettacolo che spazierà dalle melodie della tradizione natalizia a brani classici della musica italiana e internazionale ... cuneodice.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.