Taranto emergenza rifiuti | richiesta al prefetto di incontro urgente Battista chiede l' intervento

Taranto affronta un’urgente crisi ambientale e sanitaria legata alla gestione dei rifiuti urbani. La città chiede un intervento immediato, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di un incontro con il prefetto. La mancanza di soluzioni efficaci sta aggravando le condizioni di vita dei cittadini, rendendo imprescindibile un’azione tempestiva per tutelare la salute e l’ambiente locale.

Stralcio della lettera inviata da Francesco Battista, segretario cittadino Lega-Taranto, al prefetto: “Situazione di crescente emergenza ambientale e sanitaria che sta colpendo in modo sempre più grave la città di Taranto, a causa delle forti criticità legate alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Nelle ultime settimane si è aggravato il fenomeno dell’accumulo incontrollato dei rifiuti in numerose zone del territorio comunale, con conseguenze evidenti sul piano igienico-sanitario, ambientale e del decoro urbano. I cassonetti risultano stracolmi o completamente inaccessibili, e in molti quartieri i rifiuti sono ormai presenti anche lungo le strade e marciapiedi, generando miasmi e attirando animali, con evidenti rischi per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

