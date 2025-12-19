Tanta tensione a Mediaset ore decisive | l’incontro di Signorini e Pier Silvio Berlusconi cosa si sono detti

Tensione alle stelle a Mediaset, con un incontro cruciale tra Signorini e Pier Silvio Berlusconi in un clima di grande riserbo. Le recenti polemiche sollevate dai video di Fabrizio Corona hanno accentuato l’incertezza, lasciando tutti in attesa di decisioni che potrebbero segnare il futuro dell’azienda e dei suoi protagonisti. Cologno Monzese vive ore di silenzio e cautela, mentre il destino di uno dei volti più noti si appresta a essere deciso.

A Cologno Monzese si vivono ore di grande cautela e silenzi pesanti. Dopo l’ennesima bufera sollevata dai video di Fabrizio Corona, i vertici Mediaset hanno scelto la linea dell’attesa, consapevoli che le prossime mosse potrebbero incidere profondamente sugli equilibri dell’azienda e sul futuro di uno dei suoi volti più esposti. In questo clima carico di tensione si inserisce un incontro chiave, quello tra Alfonso Signorini e i piani alti del Biscione, destinato a chiarire scenari e responsabilità. Il delicato incontro tra Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi: cosa si sono detti. Secondo la ricostruzione firmata da Gennaro Marco Duello su FanPage, Mediaset avrebbe deciso di prendere tempo e attendere la pubblicazione della seconda parte dell’inchiesta annunciata da Fabrizio Corona, prevista per lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Donnapop.it

