Tajani | Se mi vogliono come guida di Forza Italia bene ma se c' è qualcuno più bravo

Il vicepremier Antonio Tajani Tajani è intervenuto anche sui temi che riguardano Forza Italia. "A me interessa che vincano i principi e valori. Oggi posso esserci io, domani un altro. Mi interessa che ci sia un fermento che faccia vincere i valori liberali di cui parlava Berlusconi. Io nella vita ho avuto tutto, non sono attaccato alla poltrona, figuriamoci se non mi sento gratificato. Se mi vogliono come guida bene, sennò c'è il signor Francesco che è più bravo di me e se qualcuno della famiglia Berlusconi si vuole candidare, a braccia aperte". Il riferimento è all'iniziativa di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

