Tajani | Forza Italia è contendibile non sono attaccato alla poltrona

«Oggi posso esserci io, domani un altro». Il vicepremier Antonio Tajani guarda al futuro di Forza Italia rivendicando un partito aperto e contendibile. In un’intervista a Il Tempo di Adriano Delpiano, il leader azzurro chiarisce di non essere legato alla leadership: «Io non sono attaccato alla poltrona, nella vita ho avuto tutto. Se mi vogliono come guida bene, se c’è qualcun altro, un Francesco o un Giovanni, ben venga». Tajani sottolinea di aver lavorato per rendere Forza Italia un partito in cui la leadership possa essere messa in discussione: «Questo partito è contendibile, ho fatto in modo che lo sia, visto che non ci può essere un secondo Berlusconi». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

