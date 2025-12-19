Taiwan almeno tre morti in un attacco nella metropolitana della capitale Taipei

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 dicembre almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in una serie di attacchi, compiuti anche con coltello, nella metropolitana di Taipei, ha dichiarato all’Afp il capo dei pompieri della capitale taiwanese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

taiwan almeno tre morti in un attacco nella metropolitana della capitale taipei

© Internazionale.it - Taiwan, almeno tre morti in un attacco nella metropolitana della capitale Taipei

Leggi anche: Taiwan, media: “Attacco con coltello e fumogeni in metro Taipei, due morti e 5 feriti”

Leggi anche: Attacco a Kiev nella notte, almeno 4 i morti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

taiwan almeno tre mortiTaiwan, almeno tre morti in un attacco nella metropolitana della capitale Taipei - Il 19 dicembre almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in una serie di attacchi, compiuti anche con coltello, nella metropolitana di Taipei, ha dichiarato all’Afp il capo dei pompie ... internazionale.it

Attacco nel centro di Taipei: giovane con un coltello semina morte e terrore - Almeno tre morti e cinque feriti alla stazione principale della città per un'azione omicida contro la folla di cui non è chiaro il movente. asianews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.