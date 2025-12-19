Taiwan almeno tre morti in un attacco nella metropolitana della capitale Taipei
Il 19 dicembre almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in una serie di attacchi, compiuti anche con coltello, nella metropolitana di Taipei, ha dichiarato all’Afp il capo dei pompieri della capitale taiwanese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Taiwan, media: “Attacco con coltello e fumogeni in metro Taipei, due morti e 5 feriti”
Leggi anche: Attacco a Kiev nella notte, almeno 4 i morti
Taiwan, almeno tre morti in un attacco nella metropolitana della capitale Taipei - Il 19 dicembre almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in una serie di attacchi, compiuti anche con coltello, nella metropolitana di Taipei, ha dichiarato all’Afp il capo dei pompie ... internazionale.it
Attacco nel centro di Taipei: giovane con un coltello semina morte e terrore - Almeno tre morti e cinque feriti alla stazione principale della città per un'azione omicida contro la folla di cui non è chiaro il movente. asianews.it
Thailandia: almeno 42 morti thailandesi nei recenti scontri al confine con la Cambogia Il 18 dicembre, ora locale, secondo gli ultimi dati diffusi dal Centro Congiunto thailandese per le Informazioni sulla situazione al confine Thailandia–Cambogia, il numero de - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.