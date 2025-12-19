taiwan almeno tre morti in un attacco nella metropolitana della capitale taipei

Il 19 dicembre almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in una serie di attacchi, compiuti anche con coltello, nella metropolitana di Taipei, ha dichiarato all’Afp il capo dei pompieri della capitale taiwanese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

