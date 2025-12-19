Taipei molotov e coltellate in due stazioni metro | otto feriti e due morti tra cui l’attentatore

Un grave incidente scuote Taipei: due stazioni della metro sono teatro di un attacco violento, con otto feriti e due vittime, tra cui l’autore dell’assalto. Il presunto aggressore si sarebbe suicidato gettandosi da un edificio nel tentativo di sfuggire all’arresto. Un episodio che mette in luce la tensione crescente e le sfide della sicurezza urbana nella capitale taiwanese.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.