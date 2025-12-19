Taipei molotov e coltellate in due stazioni metro | otto feriti e due morti tra cui l’attentatore
Un grave incidente scuote Taipei: due stazioni della metro sono teatro di un attacco violento, con otto feriti e due vittime, tra cui l’autore dell’assalto. Il presunto aggressore si sarebbe suicidato gettandosi da un edificio nel tentativo di sfuggire all’arresto. Un episodio che mette in luce la tensione crescente e le sfide della sicurezza urbana nella capitale taiwanese.
Il presunto aggressore si sarebbe gettato da un edificio probabilmente per sfuggire all'arresto, suicidandosi. Dalle prime informazioni ricevute, l'uomo sarebbe stato identificato in un cittadino taiwanese del 1998. Il suo attacco è stato definito come "deliberato" ma si attendono maggiori notizie sul movente che lo avrebbe spinto a compiere l'estremo gesto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
