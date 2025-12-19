Taipei le immagini dell’aggressione con coltello | passanti colpiti a caso

(LaPresse) È di tre morti, compreso l’aggressore, e sette feriti il bilancio dell’attacco avvenuto a Taipei, capitale di Taiwan. Un uomo di 27 anni, identificato come Chang Wen Zhang, ha lanciato granate fumogene in due stazioni della metropolitana e ha accoltellato passanti in modo casuale. In un primo momento sarebbero state ferite nove persone, quattro delle quali in condizioni gravi. Nel corso della serata, due dei feriti sono deceduti. Il sospettato è morto successivamente dopo essersi lanciato da un edificio. Le autorità hanno riferito che l’uomo era ricercato da luglio per evasione del servizio militare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

