Taipei le immagini dell’aggressione con coltello | passanti colpiti a caso
(LaPresse) È di tre morti, compreso l’aggressore, e sette feriti il bilancio dell’attacco avvenuto a Taipei, capitale di Taiwan. Un uomo di 27 anni, identificato come Chang Wen Zhang, ha lanciato granate fumogene in due stazioni della metropolitana e ha accoltellato passanti in modo casuale. In un primo momento sarebbero state ferite nove persone, quattro delle quali in condizioni gravi. Nel corso della serata, due dei feriti sono deceduti. Il sospettato è morto successivamente dopo essersi lanciato da un edificio. Le autorità hanno riferito che l’uomo era ricercato da luglio per evasione del servizio militare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Taiwan, media: “Attacco con coltello e fumogeni in metro Taipei, due morti e 5 feriti”
Leggi anche: Attacco con coltello a Taipei: tre vittime e sette feriti, morto anche l’assalitore
Taipei, le immagini dell’aggressione con coltello: passanti colpiti a caso - (LaPresse) È di tre morti, compreso l’aggressore, e sette feriti il bilancio dell’attacco avvenuto a Taipei, capitale di Taiwan. stream24.ilsole24ore.com
LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI (Left-Handed Girl) di Shih-Ching Tsou, prodotto, co-sceneggiato e montato dal premio Oscar Sean Baker, è al cinema dal 22 dicembre. #LaMiaFamigliaATaipei #IWonderPictures #UnipolBiografilmCollection #WisePictures #Left - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.