Sydney strage di Hanukkah | l’ISIS non rivendica e rincorre l’attacco

La polizia australiana ha chiarito che i sette uomini arrestati giovedì nella zona sud-occidentale di Sydney non risultano direttamente collegati ai due terroristi che domenica scorsa hanno aperto il fuoco contro la folla riunita per celebrare l' Hanukkah a Bondi Beach, causando la morte di 15 persone. Gli inquirenti parlano, al massimo, di una possibile affinità ideologica. «Non abbiamo collegamenti definitivi tra gli individui coinvolti nell'attacco di domenica e quelli arrestati ieri, se non una possibile comunanza di idee. Al momento non esistono associazioni operative», ha dichiarato ad ABC Radio il vice commissario della polizia del Nuovo Galles del Sud, Dave Hudson.

Strage alla festa ebraica dell’Hanukkah a Sydney: una bimba tra le vittime, il fruttivendolo-eroe, l’ira di Netanyahu - In pochi minuti il paradiso di mare e sole di Bondi Beach si è trasformato in un inferno di terrore e morte. unionesarda.it

Attentato terroristico a Sydney: strage durante la festa di Hanukkah - Redazione Difesa Online Bondi Beach, 14 dicembre 2025 – Una sparatoria terroristica ha insanguinato la celebrazione ebraica di Hanukkah ... difesaonline.it

la Repubblica. . A Sydney centinaia di persone hanno raggiunto a nuoto la spiaggia di Bondi per rendere omaggio alle vittime rimaste uccise durante la strage compiuta domenica 14 dicembre in occasione della festa ebraica di Hannukah. #sidney #hannukah - facebook.com facebook

Leone XIV sente Herzog dopo la strage di Sydney: “No all’antisemitismo”. E chiede aiuti per Gaza - la Repubblica x.com

