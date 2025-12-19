Sydney strage di Hanukkah | l’ISIS non rivendica e rincorre l’attacco

La polizia australiana ha chiarito che i sette uomini arrestati giovedì nella zona sud-occidentale di Sydney non risultano direttamente collegati ai due terroristi che domenica scorsa hanno aperto il fuoco contro la folla riunita per celebrare l’ Hanukkah a Bondi Beach, causando la morte di 15 persone. Gli inquirenti parlano, al massimo, di una possibile affinità ideologica. «Non abbiamo collegamenti definitivi tra gli individui coinvolti nell’attacco di domenica e quelli arrestati ieri, se non una possibile comunanza di idee. Al momento non esistono associazioni operative», ha dichiarato ad ABC Radio il vice commissario della polizia del Nuovo Galles del Sud, Dave Hudson. 🔗 Leggi su Panorama.it

