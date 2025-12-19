Swen Vincke di Larian cerca di calmare i fan e spiega l’uso dell’IA in Divinity

A una settimana dall’annuncio di Divinity ai The Game Awards 2025, Swen Vincke è tornato a intervenire pubblicamente per chiarire la posizione di Larian Studios sull’uso dell’ intelligenza artificiale generativa. Le sue parole arrivano dopo le polemiche nate online, dove parte della community ha interpretato le dichiarazioni iniziali come un’apertura indiscriminata all’IA. Secondo Vincke, però, “molto è andato perso nella traduzione”. L’obiettivo del messaggio è rassicurare i fan e ribadire la filosofia dello studio. Il tono resta misurato, ma il chiarimento è netto. Nel suo intervento sui social, Vincke ha spiegato che il “DNA di Larian è l’autonomia”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

