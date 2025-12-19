Svolta nella notte dall' Ue 90 miliardi di prestito a Kiev
L'Europa annuncia una svolta decisiva: nella notte, sono stati stanziati 90 miliardi di euro di prestiti a sostegno dell'Ucraina nel biennio 2026-2027. Un impegno finanziario senza precedenti che segna un passo importante nella solidarietà europea e nella stabilità della regione.
Il dado è tratto, l'Europa ha stanziato 90 miliardi di euro di sostegno finanziario per l'Ucraina nel 2026-2027. Lo ha deciso nella notte il Consiglio europeo. "Il messaggio che inviamo oggi alla Russia è chiarissimo - afferma il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa - voi non avete raggiunto i vostri obiettivi in Ucraina e l'Europa è al fianco dell'Ucraina oggi, domani e per tutto il tempo necessario. La Russia deve sedersi al tavolo dei negoziati in modo serio e accettare che non vincerà questa guerra", ha sottolineato. "L'unica via da seguire è il cessate il fuoco e la pace negoziata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
