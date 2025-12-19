Sviluppo del turismo l' appello di Confesercenti | Con l' aumento della tassa di soggiorno rinforziamo la bassa stagione

Confesercenti lancia un appello: aumentare la tassa di soggiorno per rafforzare la bassa stagione. Un incremento mirato delle entrate potrebbe favorire iniziative di promozione turistica e culturale durante i periodi meno affollati, stimolando un rilancio sostenibile del settore. È fondamentale che i fondi siano destinati in modo trasparente e vincolante, per valorizzare il patrimonio locale e attrarre visitatori anche nei mesi di minore affluenza.

"Le maggiori entrate derivanti dall'imposta di soggiorno siano destinate in modo chiaro e vincolante a iniziative di promozione turistica e culturale, con particolare attenzione ai periodi di minore affluenza". Il richiamo arriva direttamente dalla Confesercenti Livorno, tramite il presidente.

