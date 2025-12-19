Supporto Ue a Kiev prestito 90mld

I leader dell'Unione Europea hanno concordato un sostegno finanziario di 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina nel biennio 2026-2027. Questa decisione rappresenta un impegno significativo per rafforzare la stabilità e la resistenza del paese, consolidando il ruolo dell'UE come partner strategico e solidale in un contesto di sfide geopolitiche e di sicurezza.

7.00 I leader Ue hanno raggiunto l'intesa per fornire un prestito da 90 miliardi di euro di supporto all'Ucraina per il biennio 2026-27. La decisione è stata presa a Bruxelles al termine di una lunga discussione nell'ambito del vertice tra i leader europei. Niente uso degli asset russi, che restano congelati finché Mosca non risarcirà Kiev per la guerra. Serviva l'unanimità: Ungheria, Cechia e Slovacchia hanno detto sì con la possibilità di sfilarsi dal prestito. Meloni: ha prevalso il buon senso.

Ucraina, prestito di 90 miliardi dall'Ue con debito comune: niente asset russi. Meloni: «Ha prevalso il buon senso» - Hanno prevalso, nelle parole più utilizzate dai leader, il «buon senso», il «pragmatismo» e la «stabilità» finanziaria. ilmattino.it

Guerra in Ucraina, l’Ue approva un prestito da 90 miliardi: restano congelati gli asset russi - Accordo unanime al Consiglio Europeo: sostegno a Kiev per il biennio 2026- notizie.it

Dai Volenterosi truppe di supporto a Kiev, l'Italia fuori: pronti Francia, Gb, Paesi baltici e nordici https://gazzettadelsud.it/p=2144075 - facebook.com facebook

