SuperEnalotto che vittorie oggi! E il Jackpot raggiunge cifre stellari!

Superenalotto, nessun "6" né "5+1" nell'estrazione di venerdì 19 dicembre 2025, ma il concorso registra comunque vincite di rilievo e un jackpot che continua a crescere, attirando l'attenzione di milioni di giocatori in tutta Italia. L'ultimo appuntamento settimanale non ha consegnato il premio massimo, lasciando così invariata l'attesa per il prossimo concorso, che mette in palio una cifra sempre più alta. Nel dettaglio dell'estrazione, non sono stati centrati né il "6" né il "5+1", ma sono stati realizzati tre "5", ciascuno dei quali garantisce una vincita pari a 45.225,86 euro. Un risultato che conferma come, anche in assenza del colpo grosso, il gioco possa comunque regalare premi importanti, capaci di cambiare la giornata – se non la vita – dei fortunati vincitori.

