SuperEnalotto a Giugliano vinti 57mila euro in via Innamorati

A Giugliano, nel ponte tra fortuna e speranza, un fortunato giocatore ha centrato un “5” vincente da oltre 57 mila euro nel SuperEnalotto di giovedì 18 dicembre. La notizia, riportata da Agipronews, accende il sorriso tra i residenti e alimenta i sogni di una possibile svolta grazie alla fortuna.

Nell'estrazione di giovedì 18 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 57.972,02 euro a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. La giocata vincente è stata registrata presso il Tabacchi Maisto, situato in via degli Innamorati, regalando una vincita importante a un fortunato.

