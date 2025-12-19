Supercoppa verso Bologna-Inter | mister Chivu mescola le carte?

La Supercoppa si avvicina e Bologna-Inter si prepara a regalare emozioni. Mister Chivu, noto per la sua imprevedibilità, potrebbe sorprendere ancora una volta con le scelte inedite e gli schemi innovativi. La voglia di stupire e la capacità di adattarsi sono i tratti distintivi del suo modo di gestire la squadra, creando aspettative e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

© Ilprimatonazionale.it - Supercoppa, verso Bologna-Inter: mister Chivu mescola le carte? Il bello di mister Chivu è anche questo. Ovvero che nell'undici iniziale ci può sempre essere ben più di una sorpresa. Se solamente nella giornata di ieri tutto faceva convergere verso la formazione dei titolarissimi disponibili – eccezion fatta per l'annunciata presenza dal primo di Josep Martinez – le ultime L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

