Supercoppa scontro Napoli-Allegri | Ha insultato Oriali e 33 telecamere lo hanno visto

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con un netto 2-0 per i partenopei, ma fuori dal campo si è acceso un acceso confronto. Tra accuse, smentite e tensioni, l’episodio che ha coinvolto Allegri e Oriali ha attirato l’attenzione di tutte le cronache sportive, con immagini che hanno immortalato momenti controversi. Un confronto che va oltre il risultato sul campo e apre nuove polemiche nel mondo del calcio.

© Cultweb.it - Supercoppa, scontro Napoli-Allegri: “Ha insultato Oriali e 33 telecamere lo hanno visto” La semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riad non si è conclusa al triplice fischio. Se sul campo il Napoli ha festeggiato un netto 2-0 contro il Milan, fuori dal rettangolo verde è scoppiata una vera e propria guerra diplomatica. Il club azzurro, infatti, ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale dai toni durissimi, puntando il dito contro l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri. L’accusa? Aver rivolto insulti pesanti e ripetuti a Gabriele “Lele” Oriali, storico braccio destro di Antonio Conte e Team Manager dei partenopei. Secondo la ricostruzione del Napoli, l’aggressione verbale sarebbe avvenuta sotto gli occhi di decine di testimoni e, soprattutto, a favore di telecamera. 🔗 Leggi su Cultweb.it Leggi anche: Il Napoli: «Allegri ha pesantemente insultato Oriali, impossibile che 33 telecamere non abbiano ripreso l’aggressione» Leggi anche: Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: “Ha insultato e aggredito Oriali” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa italiana: Allegri: C'è da rivedere la fase difensiva Video; Supercoppa Italiana Napoli-Milan, la conferenza di Allegri: «Conte in difficoltà tira fuori sempre il meglio»; Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa: Conte si prende la rivincita su Allegri, Milan ko; Napoli-Milan ai raggi X: chi parte favorito nella semifinale?. SSC Napoli: "L'aggressione di Allegri non passi inosservata" - Nota del club partenopeo dopo una presunta aggressione verbale del tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nei confronti del team manager azzurro, Gabriele Oriali ... rainews.it

Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: “Ha insultato e aggredito Oriali” - Milan, semifinale di Supercoppa italiana vinta dagli azzurri per 2- msn.com

CONTE E ALLEGRI Supercoppa, alta tensione tra Napoli e Milan: gelo tra Conte e Allegri - Al termine della gara non c’è stata alcuna stretta di mano tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, dopo una partita segnata da attriti ... statoquotidiano.it

SCONTRO #ALLEGRI-#ORIALI, LA NOTA DEL #NAPOLI “La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del #Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordoca - facebook.com facebook

Milinkovic-Savic e Maignan: due para-rigori a confronto nella semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan x.com

