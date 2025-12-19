Per il Milan sfuma anche la Supercoppa. La sconfitta contro il Napoli, firmata dai gol di Neres e Højlund, pone fine all’avventura araba appena cominciata. Adrien Rabiot e Massimiliano Allegri hanno rilasciato dichiarazioni nel post-gara, facendo intuire la consapevolezza di doversi focalizzare sull’unica competizione stagionale rimasta: il campionato. Il Milan inciampa ancora in difesa. “ Siamo stati un po’ leggeri difensivamente “. Così Rabiot ha commentato la prestazione messa in campo dalla squadra. Il francese, intervistato da Mediaset, ha voluto chiarire subito che nonostante l’assenza di un attaccante come Gimenez e l’imprevedibilità di Le?o, il Milan non ha fatto gol per altri motivi: la mancanza di compattezza e solidità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Supercoppa, Milan eliminato. Rabiot: “Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità”

La moviola della Gazzetta su Napoli-Milan: "Rabiot da giallo. Maignan su Politano rischia il rosso" - 0 contro il Napoli e viene eliminato dalla Supercoppa italiana. milannews.it