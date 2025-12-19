Supercoppa la Juventus rimarrà la squadra che ha vinto più volte il trofeo | sia l’Inter sia il Milan escono in semifinale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Bianconeri a quota 9. La  Supercoppa Italiana  continua a scrivere capitoli avvincenti della sua storia, consolidando il proprio prestigio internazionale nella cornice di  Riyadh. Con l’inaspettata eliminazione dell’ Inter  per mano del  Bologna  ai calci di rigore, i nerazzurri vedono sfumare la possibilità di agganciare immediatamente la  Juventus  in cima all’albo d’oro della competizione. La squadra di Chivu resta dunque ferma a quota  8 trofei, mancando l’opportunità di difendere il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni consecutive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

supercoppa la juventus rimarr224 la squadra che ha vinto pi249 volte il trofeo sia l8217inter sia il milan escono in semifinale

© Juventusnews24.com - Supercoppa, la Juventus rimarrà la squadra che ha vinto più volte il trofeo: sia l’Inter sia il Milan escono in semifinale

Leggi anche: Ravelli: “San Siro a Milan e Inter, la scelta più coraggiosa. Ora che il nuovo stadio sia bellissimo”

Leggi anche: Matteo Bassetti e i batteri fecali sullo spazzolino da denti: «Pensiamo sia la cosa più pulita che ci sia, e invece…» – Il video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

supercoppa juventus rimarr224 squadraCosa succede in caso di parità in Supercoppa in Napoli-Milan e Bologna-Inter? Il regolamento: niente supplementari, si va direttamente ai rigori - Nella Supercoppa di Riad ci aspettano tre gare secche per assegnare il primo trofeo della stagione in Italia. eurosport.it

Supercoppa Italiana, quando si gioca, dove e come vederla in tv: la guida - Il 18, il 19 e il 22 dicembre Riad, in Arabia Saudita, si disputa la Final Four di Supercoppa Italiana. corriere.it

Convocati Juventus: in 27 per Cagliari e Supercoppa - Di seguito i giocatori convocati dalla Juventus per il match di domani con il Cagliari e per la gara con il Napoli di lunedì 22, valevole per la Supercoppa di Lega. calciomercato.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.