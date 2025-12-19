Supercoppa la Juventus rimarrà la squadra che ha vinto più volte il trofeo | sia l’Inter sia il Milan escono in semifinale

. Bianconeri a quota 9. La Supercoppa Italiana continua a scrivere capitoli avvincenti della sua storia, consolidando il proprio prestigio internazionale nella cornice di Riyadh. Con l’inaspettata eliminazione dell’ Inter per mano del Bologna ai calci di rigore, i nerazzurri vedono sfumare la possibilità di agganciare immediatamente la Juventus in cima all’albo d’oro della competizione. La squadra di Chivu resta dunque ferma a quota 8 trofei, mancando l’opportunità di difendere il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni consecutive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

