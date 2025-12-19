Supercoppa Italiana Milan a lezione dal Napoli di Hojlund | il Diavolo torna a casa

Il Napoli di Antonio Conte si impone sul Milan di Massimiliano Allegri nella Supercoppa Italiana, conquistando la finale a Riyadh. La squadra partenopea, guidata da assist di David Neres e dalla doppietta di Rasmus Hojlund, dimostra carattere e determinazione, lasciando il segno in una sfida avvincente. I campioni azzurri si preparano ora a contendersi il titolo in una finale che promette spettacolo e emozioni.

© Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana, Milan a lezione dal Napoli di Hojlund: il Diavolo torna a casa Con una rete per tempo, il Napoli di Antonio Conte batte - 2-0 - il Milan di Massimiliano Allegri (assist per David Neres e poi gol personale per Rasmus Hojlund) e va in finale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita). L'analisi del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Napoli-Milan 2-0 (90?): abbattuti dal ciclone Hojlund: a casa | Supercoppa Italiana Leggi anche: Supercoppa Italiana, Napoli in finale: Neres e Hojlund battono il Milan La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale; Napoli-Milan 2-0, cronaca e tabellino: Neres-Hojlund, Conte va in finale; Calcio, Supercoppa italiana 2025: quando si gioca, dove vederla, le partite; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…. Napoli-Milan, Supercoppa: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali della semifinale - Napoli e Milan apriranno il programma della Supercoppa italiana che, di scena a Riad, vede affrontarsi gli ultimi campioni d'Italia (Napoli) contro la finalista della scorsa edizione ... ilmessaggero.it Napoli–Milan, Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e probabili formazioni - Orario del Calcio d'inizio, diretta in chiaro, streaming gratuito e le scelte dei due allenatori. msn.com

Napoli-Milan 2-0, gli azzurri volano in finale: lunedì la sfida per la Supercoppa - È il giorno della Supercoppa italiana, alle ore 20, a Riad, in campo Napoli- ilmattino.it

Semifinale di Supercoppa italiana piena di episodi a Riad tra Napoli e Milan: mancano due cartellini rossi per Adrien #Rabiot e Mike #Maignan L’analisi delle decisioni di Zufferli. E voi cosa ne pensate #CalVARese - facebook.com facebook

NAPOLI ARE SUPERCOPPA ITALIANA FINALIST! #SupercoppaItaliana x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.