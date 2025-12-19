Supercoppa Italiana l’Inter crolla ai rigori | Bologna in finale
Il Bologna di Vincenzo Italiano batte l’Inter ai calci di rigore: i rossoblù si regalano la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. La seconda finalista della Supercoppa Italiana è il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù superano i nerazzurri ai calci di rigore, chiudendo il punteggio sul 4-3. Il Bologna vince ai rigori: Immobile . 🔗 Leggi su Sportface.it
BOLOGNA SHOCK INTER TO BOOK THEIR PLACE IN THE SUPERCOPPA ITALIANA FINAL! Napoli await #SupercoppaItaliana x.com
Calcio, Supercoppa italiana: Bologna-Inter 1-1, dopo 90', si va ai rigori Ieri Napoli-Milan 2-0. Lunedì la sfida per il titolo La cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bo - facebook.com facebook
