Supercoppa italiana le ultime su Bologna-Inter

Supercoppa italiana, al via la seconda semifinale. Sapremo tra un paio d’ore chi sfiderà il Napoli Lunedì. Bologna-Inter, infatti, scrive Sportmediaset,ci darà il nome della seconda finalista di Supercoppa Italiana. Esclusa la possibilità del derby, ci potrebbe essere un sontuoso Napoli-Inter o un suggestivo Napoli-Bologna. Gli emiliani potrebbero avere la possibilità per Italiano di inseguire un secondo trofeo dopo la Coppa Italia di maggio. Nella formazione nerazzurra in porta ci sarà l’argentino Martinez, tra Bisseck e Bastoni tocca a De Vrij. A centrocampo, con Luis Henrique e Dimarco esterni, Barella e non Frattesi, con Zielinski in regia e Mkhitaryan a completare il reparto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Supercoppa italiana, le ultime su Bologna-Inter Leggi anche: Supercoppa Italiana, Bologna Inter: le ultime sui nerazzurri in vista della semifinale. Chivu gestisce la squadra tra rientri e prudenza per la gara di domani Leggi anche: Su che canale vedere stasera in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - Il calendario della Supercoppa italiana 2025-2026; Bologna-Inter, Supercoppa: dove vederla e probabili formazioni; Supercoppa: numeri e stats di Bologna-; Bologna-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa Italiana. Bologna-Inter, diretta Supercoppa Italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni - A Riad va in scena la sfida tra i vincitori della Coppa Italia e i nerazzurri di Chivu: in palio un posto in finale contro il Napoli di Conte ... tuttosport.com

Diretta Live di Bologna-Inter Supercoppa Italiana 2025/2026. La cronaca della partita - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Bologna-Inter: orario,formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull ... tuttosport.com

