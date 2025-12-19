Supercoppa italiana le ultime su Bologna-Inter

Supercoppa italiana, al via la seconda semifinale. Sapremo tra un paio d’ore chi sfiderà il Napoli Lunedì. Bologna-Inter, infatti, scrive Sportmediaset,ci darà il nome della seconda finalista di  Supercoppa Italiana. Esclusa la possibilità del derby, ci potrebbe essere un sontuoso Napoli-Inter o un suggestivo Napoli-Bologna. Gli emiliani potrebbero avere la possibilità per Italiano di inseguire un secondo trofeo dopo la Coppa Italia di maggio. Nella formazione nerazzurra in porta ci sarà l’argentino  Martinez, tra Bisseck e Bastoni tocca a  De Vrij. A centrocampo, con Luis Henrique e Dimarco esterni, Barella e non Frattesi, con Zielinski in regia e Mkhitaryan a completare il reparto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

