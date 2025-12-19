Supercoppa Italiana la finale sarà Napoli – Bologna | azzurri a caccia della rivincita!

Il Bologna conquista la finale di Supercoppa Italiana battendo l’ Inter e ora si prepara ad affrontare il Napoli di Antonio Conte. I partenopei arrivano all’ultimo atto dopo il successo contro il Milan e si trovano di fronte una sfida tutt’altro che semplice. Per Conte sarà un banco di prova importante, contro una squadra che in campionato ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli azzurri. In palio c’è un trofeo che a Napoli manca dal 2014 e che rappresenta molto più di una semplice coppa. Il Bologna sorprende ancora e vola in finale. La vittoria contro l’Inter conferma il momento positivo del Bologna di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dcr: Italiano raggiunge Conte in finale - Il Bologna batte l’Inter ai calci di rigore e raggiunge il Napoli nella finalissima della Supercoppa italiana, in programma lunedì alle 20 (in esclusiva sulle reti Mediaset). sportmediaset.mediaset.it