Supercoppa Italiana la finale sarà Napoli – Bologna | azzurri a caccia della rivincita!
Il Bologna conquista la finale di Supercoppa Italiana battendo l’ Inter e ora si prepara ad affrontare il Napoli di Antonio Conte. I partenopei arrivano all’ultimo atto dopo il successo contro il Milan e si trovano di fronte una sfida tutt’altro che semplice. Per Conte sarà un banco di prova importante, contro una squadra che in campionato ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli azzurri. In palio c’è un trofeo che a Napoli manca dal 2014 e che rappresenta molto più di una semplice coppa. Il Bologna sorprende ancora e vola in finale. La vittoria contro l’Inter conferma il momento positivo del Bologna di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Supercoppa Italiana Guida shock | arbitrerà la finale ma soltanto se non ci sarà quella squadra! La rivelazione; Supercoppa Italiana 2025 Allegri | Sarà un Napoli arrabbiato Leao da valutare; Lukaku Napoli l'attaccante convocato per la Supercoppa Sarà in panchina contro il Milan?
Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dcr: Italiano raggiunge Conte in finale - Il Bologna batte l’Inter ai calci di rigore e raggiunge il Napoli nella finalissima della Supercoppa italiana, in programma lunedì alle 20 (in esclusiva sulle reti Mediaset). sportmediaset.mediaset.it
Bologna-Inter diretta semifinale Supercoppa Italiana: Italiano batte Chivu ai rigori LIVE - Awwal Park di Riad i rossoblù di Italiano e i nerazzurri di Chivu si contendono la possibilità di sfidare in finale il Napoli: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Supercoppa Italiana 2025, quando si giocano semifinali e finale: calendario e tabellone - Tutto quello che c'è da sapere sulla Supercoppa Italiana a Riad: quali squadre partecipano, il tabellone e dove vedere tutte le partite della competizione ... fanpage.it
BOLOGNA SHOCK INTER TO BOOK THEIR PLACE IN THE SUPERCOPPA ITALIANA FINAL! Napoli await #SupercoppaItaliana x.com
Calcio, Supercoppa italiana: Bologna-Inter 1-1, dopo 90', si va ai rigori Ieri Napoli-Milan 2-0. Lunedì la sfida per il titolo La cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bo - facebook.com facebook
