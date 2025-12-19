L’Inter di Cristian Chivu si prepara alla semifinale di Supercoppa italiana con il Bologna, consapevole dell’importanza di una prestazione senza scuse. In una partita che potrebbe definire il percorso stagionale, i nerazzurri sono chiamati a dimostrare il loro valore, superando ogni aspettativa e dimostrando che il loro talento vale più di qualsiasi pressione o ostacolo.

© Internews24.com - Supercoppa italiana: Inter senza alibi, ecco per chi vale di più

Inter News 24 Supercoppa italiana, l’Inter di Cristian Chivu deve affrontare la semifinale con il Bologna senza alibi. E la competizione vale di più per.. La vigilia dei nerazzurri a Riyadh è segnata dalle parole schiette di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno protagonista del Triplete e attuale guida tecnica dei milanesi. Secondo l’analisi de Il Giornale, il tecnico della Beneamata ha scelto la strada della trasparenza, ammettendo con onestà che la presenza della squadra in questa competizione è un’opportunità quasi inaspettata. Questa dichiarazione, lungi dall’essere un alibi, si trasforma in un messaggio motivazionale per la compagine milanese: battere il Bologna, detentore della Coppa Italia guidato dal tecnico propositivo Vincenzo Italiano, per conquistare la finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Supercoppa italiana, ecco perché vincerla sarebbe fondamentale per l’Inter

Leggi anche: Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Supercoppa story: gli otto trionfi dell'; Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna; Fantacalcio, come gestire la 16^ giornata di Serie A (il turno della Supercoppa); Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

Supercoppa, dove vedere Bologna-Inter in tv e in streaming, orario e formazioni - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla seconda semifinale della Supercoppa Italiana: le formazioni di Bologna- sport.virgilio.it