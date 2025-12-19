Supercoppa Italiana il presidente della Figc | Allegri-Oriali? Una figuraccia È un fatto culturale
“Allegri-Oriali? Parliamo di una figuraccia. Perché qui dobbiamo tenere distinte quelle che sono le sanzioni che si applicano alle violazioni previste dal regolamento sportivo rilevate dall'arbitro, da quelle che sono le norme comportamentali. Qui è un fatto culturale. Io credo che dobbiamo un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Gravina: «L’aggressione verbale Allegri-Oriali? Una figuraccia, non è violazione di regolamento, è un fatto culturale»
Leggi anche: Gravina sul caso Allegri-Oriali: “Stiamo parlando di una figuraccia. Purtroppo offendere …”
Supercoppa italiana: l'11 gennaio a Pescara contro la Juventus, in vendita i biglietti; Conflit à la Supercoupe Italienne; “Bomber e mister Franco. Una partita ancora”, la magia del calcio giovanile e di provincia; Cosa succede in caso di pareggio in Napoli-Milan di Supercoppa: supplementari o rigori, il regolamento.
Supercoppa Italiana, il presidente della Figc: "Allegri-Oriali? Una figuraccia. È un fatto culturale" - Il numero uno del calcio italiano Gabriele Gravina si è espresso su quanto accaduto a Riad in occasione della gara di semifinale tra Napoli e Milan: "Credo che dobbiamo un po' riacquistare il senso de ... napolitoday.it
Gravina sull’episodio Allegri-Oriali: “Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione” - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla dell'episodio tra Allegri e Oriali: ferma condanna per questo tipo di azioni ... gianlucadimarzio.com
Gravina sul litigio Allegri-Oriali: “Figuraccia, così perde il calcio” - Il presidente della Figc commenta l'alterco tra Allegri e Oriali durante la Supercoppa Italiana. msn.com
Sinceri: vi piace il format della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita #fblifestyle - facebook.com facebook
Allegri-Oriali, il comunicato del Napoli dopo la Supercoppa italiana #SkySport sport.sky.it/calcio/serie-a… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.