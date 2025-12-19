Supercoppa italiana il Napoli attacca Allegri | la ricostruzione

Dopo la vittoria del Napoli sulla formazione di Milan, l’attenzione si sposta sulla Supercoppa italiana, dove i partenopei hanno rivolto pesanti critiche a Max Allegri. La sfida di ieri sera ha acceso i riflettori non solo sul risultato, ma anche sui toni e le polemiche che ne sono seguite, alimentando un clima di tensione tra le due squadre e i loro allenatori.

© Internews24.com - Supercoppa italiana, il Napoli attacca Allegri: la ricostruzione Inter News 24 Supercoppa italiana: dopo la sfida di ieri sera, vinta dagli azzurri sul Milan, il Napoli ha attaccato duramente Max Allegri. Vediamo cos'è successo. Il clima della Supercoppa Italiana a Riyadh si surriscalda improvvisamente, ma non per questioni legate esclusivamente al rettangolo di gioco. Durante la semifinale tra Milan e Napoli, un episodio spiacevole ha visto come protagonisti i bordocampo dello stadio saudita, scatenando una vera e propria bufera diplomatica tra le società coinvolte. Al centro della polemica si trova Massimiliano Allegri, l'esperto allenatore livornese alla guida dei rossoneri, che avrebbe avuto un acceso diverbio con Gabriele Oriali, storico dirigente azzurro ed ex bandiera dei nerazzurri, noto per la sua lunga e vincente carriera sia come calciatore che come team manager della Beneamata.

Allegri nella bufera, Napoli all’attacco: “Totalmente fuori controllo”. Il caso scuote la Supercoppa - La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con il successo degli azzurri, ma anche con un clima particolarmente teso dentro e fuori dal campo. tuttosport.com

Il Napoli attacca Allegri, storie tese tra insulti e strette di mano negate. Il comunicato del club azzurro - Nota ufficiale del club azzurro contro l'allenatore del Milan Allegri, accusato di aver pesantemente offeso Oriali in Supercoppa, si chiede la squalifica ... sport.virgilio.it

