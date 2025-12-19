Supercoppa Italiana il Napoli accede alla finale | quanto guadagnano gli azzurri

Il Napoli si conquista un posto in finale alla Supercoppa Italiana, grazie alla vittoria contro il Milan con le reti di Neres e Hojlund. La squadra azzurra si prepara ora ad affrontare la sfida decisiva, mentre l’attesa cresce per il match tra Bologna e Inter, che completerà il quadro delle finaliste. Un successo importante che non solo rafforza la squadra, ma potrebbe anche portare a guadagni significativi.

Il Napoli vince contro il Milan grazie alle reti di Neres e Hojlund e accede così in finale. La Supercoppa Italiana ha dunque la sua prima finalista, in attesa del match di domani tra Bologna e Inter, che chiuderà il quadro e darà le finaliste della Supercoppa Italiana che si sfideranno lunedì dalle ore 20:00. Nel frattempo, con la finale raggiunta, il Napoli ha già incassato una cifra importante.  Napoli in finale di Supercoppa: arriva il primo incasso . La finale conquistata dai ragazzi di Antonio Conte è naturalmente importante dal punto di vista del campo, vista la possibilità di poter ottenere un trofeo, sia dal punto di vista emotivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

