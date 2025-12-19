Supercoppa Italiana il Bologna raggiunge il Napoli in finale
Il Bologna raggiunge il Napoli nella finalissima della Supercoppa Italiana 2025, in programma lunedì 22 dicembre a Riad (calcio d'inizio alle ore 20.00 italiane).I rossoblù, detentori della Coppa Italia, hanno battuto nell'altra semifinale l'Inter ai calci di rigore. Dopo l'1-1 nei tempi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dcr: Italiano raggiunge Conte in finale - Il Bologna batte l’Inter ai calci di rigore e raggiunge il Napoli nella finalissima della Supercoppa italiana, in programma lunedì alle 20 (in esclusiva sulle reti Mediaset). msn.com
Bologna-Inter 1-1 (4-3 dcr): Immobile decide ai rigori, rossoblù in finale di Supercoppa - 3 dcr): Immobile decide ai rigori, rossoblù in finale di Supercoppa ... sport.sky.it
Bologna-Inter 4-3 d.c.r., Supercoppa in diretta: i rossoblù vincono ai rigori e raggiungono il Napoli in finale - Venerdì 19 dicembre Bologna (vincitrice della Coppa Italia) e Inter (seconda nel campionato 2024- corriere.it
BOLOGNA 1-1 INTER (3-2 Dcr) ????? #bologna #inter #supercoppaitaliana #semifinale #perte #neiperte
BOLOGNA SHOCK INTER TO BOOK THEIR PLACE IN THE SUPERCOPPA ITALIANA FINAL! Napoli await #SupercoppaItaliana x.com
Calcio, Supercoppa italiana: Bologna-Inter 1-1, dopo 90', si va ai rigori Ieri Napoli-Milan 2-0. Lunedì la sfida per il titolo La cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bo - facebook.com facebook
