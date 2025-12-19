Supercoppa italiana Bologna-Inter | dove vedere la partita in tv

Venerdì 19 dicembre alle 20, Bologna e Inter si sfideranno a Riad nella semifinale di Supercoppa italiana. La gara promette emozioni e spettacolo, con l’obiettivo di conquistare il pass per la finalissima. Scopri dove seguire la partita in tv e non perdere nemmeno un istante di questa sfida cruciale tra due grandi club italiani.

A caccia del pass per la finalissima. Bologna e Inter, venerdì 19 dicembre alle 20 italiane, si affronteranno a Riad nella seconda semifinale della Supercoppa italiana. La vincente della sfida, nell'ultimo atto del torneo, affronterà poi il Napoli, che ha battuto per 2-0 il Milan grazie alle reti.

