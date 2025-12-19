Il Bologna raggiunge il Napoli in finale di Supercoppa Italiana battendo l'Inter ai calci di rigore per un totale di 4-3. Gran partita in Arabia, l'Inter va subito in vantaggio con Thuram L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Supercoppa italiana a Riyad: Bologna in finale. Inter eliminata ai rigori (4-3)

Leggi anche: Supercoppa Italiana, l’Inter crolla ai rigori: Bologna in finale

Leggi anche: Supercoppa italiana 2025, Bologna in finale: Inter battuta ai rigori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Altro che deserto: pioggia, vento freddo e scuole chiuse. Così Riad accoglie la Supercoppa italiana; Tutto sulla Supercoppa: dove si gioca, tabellone, montepremi. E in tribuna sarà una parata di stelle; CALCIO: Primo allenamento del Bologna a Riyad per la Supercoppa.

Bologna in finale di Supercoppa, l’Inter si arrende ai rigori - Nei penalty finali i nerazzurri sbagliano tre volte, i rossoblù due, tiro decisivo di Immobile. msn.com