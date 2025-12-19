Supercoppa italiana a Riyad | Bologna in finale Inter eliminata ai rigori 4-3
Il Bologna raggiunge il Napoli in finale di Supercoppa Italiana battendo l'Inter ai calci di rigore per un totale di 4-3. Gran partita in Arabia, l'Inter va subito in vantaggio con Thuram L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Calcio, Supercoppa italiana: Bologna-Inter 4-3 ai rigori, rossoblù in finale col Napoli. Decisiva la conclusione di Immobile Lunedì la sfida per il titolo Ieri Napoli-Milan 2-0. La cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa- - facebook.com facebook
BOLOGNA SHOCK INTER TO BOOK THEIR PLACE IN THE SUPERCOPPA ITALIANA FINAL! Napoli await #SupercoppaItaliana x.com
