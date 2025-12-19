Supercoppa italiana 2025 Bologna in finale | Inter battuta ai rigori

Saranno Napoli e Bologna a giocarsi la finale della Supercoppa italiana. Nella seconda semifinale del mini torneo in corso a Riad i rossoblù hanno superato l’Inter per 4-3 dopo i calci di rigore (nei tempi regolamentari era finita 1-1). Prestazione poco brillante per i nerazzurri nei tiri dagli 11 metri, cui si è arrivati (come da regolamento) senza passare dai supplementari. Decisivi gli errori di Bastoni (parato), Barella (alto) e Bonny (parato). A segnare per gli uomini di Chivu sono stati solo Lautaro e De Vrij. Per il Bologna non hanno sbagliato Ferguson, Rowe e Immobile che ha portato gli emiliani in finale segnando l’ultimo rigore, confermandosi uno specialista nonostante la lunga assenza per infortunio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

