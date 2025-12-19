Supercoppa Inter ko ai rigori Bologna in finale

Roma, 19 dic. (askanews) – Il Bologna supera l’Inter ai calci di rigore (4-3, 1-1 ai regolamentari) e conquista l’accesso alla finalissima di Supercoppa Italiana, dove lunedì alle 20 affronterà il Napoli (gara trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset). Una semifinale tirata, intensa, segnata da episodi e grande tensione emotiva. La gara si accende subito: passano meno di due minuti e l’Inter è già avanti grazie a Thuram, che finalizza in spaccata una splendida iniziativa di Bastoni, sorprendendo la difesa rossoblù. Il Bologna incassa il colpo ma non si disunisce, continua a giocare con personalità e a metà primo tempo trova il pareggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

