Supercoppa Inter ko ai rigori Bologna in finale
Roma, 19 dic. (askanews) – Il Bologna supera l’Inter ai calci di rigore (4-3, 1-1 ai regolamentari) e conquista l’accesso alla finalissima di Supercoppa Italiana, dove lunedì alle 20 affronterà il Napoli (gara trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset). Una semifinale tirata, intensa, segnata da episodi e grande tensione emotiva. La gara si accende subito: passano meno di due minuti e l’Inter è già avanti grazie a Thuram, che finalizza in spaccata una splendida iniziativa di Bastoni, sorprendendo la difesa rossoblù. Il Bologna incassa il colpo ma non si disunisce, continua a giocare con personalità e a metà primo tempo trova il pareggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Inter ko ai rigori: Bologna in finale di Supercoppa con il Napoli
Leggi anche: Supercoppa Italiana, l’Inter crolla ai rigori: Bologna in finale
Supercoppa, Inter ko ai rigori, Bologna in finale; Supercoppa italiana: Bologna-Inter: la sequenza dei rigori Video; Sarà Napoli-Bologna la finale! Inter ko ai rigori: Immobile decisivo; E’ il Bologna dei miracoli: Inter ko ai rigori, ora Supercoppa italiana contro il Napoli.
Inter ko, rigori surreali! Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa. Le dichiarazioni - A Riad va in scena la sfida tra i vincitori della Coppa Italia e i nerazzurri di Chivu: in palio un posto in finale contro il Napoli di Conte ... tuttosport.com
Supercoppa, Inter ko ai rigori, Bologna in finale - 1 ai regolamentari) e conquista l’accesso alla finalissima di Supercoppa Italiana, dove lunedì alle 20 affronterà il Nap ... msn.com
Immobile decisivo dal dischetto: Inter ko, Bologna in finale di Supercoppa - RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il Bologna vince ai calci di rigore contro l’Inter e conquista per la prima volta nella sua storia ... iltempo.it
Bologna in finale di Supercoppa: Inter ko ai rigori, sfida al Napoli A Riyadh è il Bologna a conquistare la finale di Supercoppa 2025 superando l’Inter 2-1 dopo i calci di rigore. La seconda semifinale si apre subito con il gol nerazzurro di Marcus Thuram al 2’, s - facebook.com facebook
The final penalties in the Bolonga vs Inter Supercoppa Italiana penalty shootout #SupercoppaItaliana x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.