Supercoppa Inter battuta ai rigori In finale con il Napoli ci va il Bologna
La finale della Supercoppa Italiana 2025 sarà Napoli-Bologna. Le milanesi escono di scena già in semifinale, con l’Inter eliminata ai rigori dalla squadra emiliana. Il match ha visto gli uomini di Chivu incapaci di sbloccarsi nei momenti decisivi: tre rigori sbagliati hanno condannato i nerazzurri, che non sono riusciti ad accedere all’ultima partita. A vincere sono stati i rosso-blu: Ciro Immobile ha spiazzato Josep Martinez dagli undici metri e i felsinei hanno così battuto la squadra milanese 3-2 ai rigori, con un risultato complessivo di 4-3 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1 e il regolamento del mini torneo prevede che si vada subito ai tiri dagli undici metri, senza passare dai supplementari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
