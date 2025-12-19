Supercoppa | Inter battuta 4-3 ai rigori Bologna in finale col Napoli

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna vince ai calci di rigore contro l’Inter e conquista per la prima volta nella sua storia la finale della Supercoppa italiana (1-1 al 90', 4-3 dopo i rigori). Decisivo il rigore trasformato da Immobile, tre gli errori dagli undici metri per i nerazzurri. Lunedì sera, alle ore 20.00, i felsinei sfideranno il Napoli di Antonio Conte. Ritmi alti e tanti errori sin dai primi minuti. BOLOGNA. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Immobile: Il gol mi serviva, col Napoli ce la giochiamo

