Supercoppa il Napoli batte il Milan 2-0 | gli highlights della partita
Il Napoli conquista la Supercoppa battendo il Milan 2-0, conquistando così l’accesso alla finale. La partita, ricca di emozioni e spettacolo, ha visto i partenopei dominare sul campo e mettere in mostra un’ottima prestazione. Ora attendono la vincente tra Bologna e Inter, pronti a lottare per il trofeo che corona il meglio del calcio italiano.
La squadra di Conte si impone sui rossoneri e conquista la finale. Incontrerà la vincente di Bologna-Inter. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: De Laurentiis ci tiene alla Supercoppa (per gli 11 milioni di euro ma non solo) e il Napoli batte il Milan 2-0
Leggi anche: Supercoppa, il Napoli vince la semifinale e batte il Milan 2 a 0
Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale; Il Napoli stende un Milan spento: Conte in finale di Supercoppa, ad Allegri resta solo il campionato; Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale; Hojlund show e Napoli in finale di Supercoppa: Milan eliminato e scintille tra Conte e Allegri.
Pagina 2 | Pagelle Napoli-Milan: Lobotka brilla e Hojlund trascina. De Winter e Maignan i peggiori in campo - La difesa rossonera ha praticamente lasciato campo aperto alla squadra di Conte, che ne ha approfittato senza troppi indugi. tuttosport.com
Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale - 0, e approda in finale nella Supercoppa italiana, grazie alle reti di Neres e Hojlung. tg24.sky.it
Milan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni - I rossoneri di Allegri difendono il titolo contendendo agli azzurri di Conte il primo atto delle Final Four di Riad. tuttosport.com
Napoli Milan 2-0: Neres–Hojlund, Conte dichiara la FINE di Allegri
#Calcio #SuperCoppa Il #Napoli batte il Milan a Riad 2-0 e diventa la squadra prima finalista: un gol per tempo, di Neres e Hojlund. Gli azzuri affronteranno (lunedì) la vincente di Bologna-Inter. In #ConferenceLeague Fiorentina sconfitta dal Losanna 1-0. - facebook.com facebook
#Calcio #SuperCoppa Il #Napoli batte il Milan a Riad 2-0 e diventa la squadra prima finalista: un gol per tempo, di Neres e Hojlund. Gli azzuri affronteranno (lunedì) la vincente di Bologna-Inter. In #ConferenceLeague Fiorentina sconfitta dal Losanna 1-0. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.