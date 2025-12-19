Supercoppa il Napoli batte il Milan 2-0 | gli highlights della partita

Il Napoli conquista la Supercoppa battendo il Milan 2-0, conquistando così l’accesso alla finale. La partita, ricca di emozioni e spettacolo, ha visto i partenopei dominare sul campo e mettere in mostra un’ottima prestazione. Ora attendono la vincente tra Bologna e Inter, pronti a lottare per il trofeo che corona il meglio del calcio italiano.

Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale - 0, e approda in finale nella Supercoppa italiana, grazie alle reti di Neres e Hojlung. tg24.sky.it

Milan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni - I rossoneri di Allegri difendono il titolo contendendo agli azzurri di Conte il primo atto delle Final Four di Riad. tuttosport.com

Napoli Milan 2-0: Neres–Hojlund, Conte dichiara la FINE di Allegri

#Calcio #SuperCoppa Il #Napoli batte il Milan a Riad 2-0 e diventa la squadra prima finalista: un gol per tempo, di Neres e Hojlund. Gli azzuri affronteranno (lunedì) la vincente di Bologna-Inter. In #ConferenceLeague Fiorentina sconfitta dal Losanna 1-0. - facebook.com facebook

#Calcio #SuperCoppa Il #Napoli batte il Milan a Riad 2-0 e diventa la squadra prima finalista: un gol per tempo, di Neres e Hojlund. Gli azzuri affronteranno (lunedì) la vincente di Bologna-Inter. In #ConferenceLeague Fiorentina sconfitta dal Losanna 1-0. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.