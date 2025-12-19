Supercoppa il Napoli accusa Allegri | Insulti gravi e reiterati a Oriali

Il Napoli denuncia Allegri, accusandolo di aver rivolto insulti gravi e ripetuti a Oriali durante la semifinale di Supercoppa Italiana. La società partenopea ha diffuso una nota ufficiale, condannando fermamente il comportamento dell’allenatore del Milan e alzando i toni di una disputa che rischia di avere ripercussioni importanti.

Il Napoli, con una nota ufficiale, ha espresso una ferma condanna nei confronti dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, per quanto accaduto durante la semifinale di Supercoppa Italiana. Secondo il club azzurro, Allegri avrebbe rivolto insulti gravi, offensivi e reiterati a Gabriele Oriali, in un contesto pubblico, alla presenza di numerose persone a bordocampo e sotto gli occhi delle telecamere della diretta televisiva. Un episodio che il Napoli definisce fuori controllo e che, proprio per la sua evidente esposizione mediatica, non dovrebbe passare inosservato.

Allegri contro Oriali, il Napoli condanna il tecnico del Milan: il comunicato - In un momento concitato della partita sarebbero volate parole grosse tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali, con il tecnico del Milan che a quanto pare si sarebbe spinto oltre, come condannato ... milannews.it

Perché Conte e Allegri non si sono stretti la mano alla fine di Napoli-Milan di Supercoppa: “Cose di campo” - Milan di Supercoppa si chiude tra nervi scoperti e polemiche: Conte e Allegri non si salutano al termine della semifinale ... fanpage.it

