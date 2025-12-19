Supercoppa il Bologna batte l’Inter ai rigori grazie al redivivo Ciro Immobile

La seconda semifinale della final four di Supercoppa italiana si decide per la prima volta con la lotteria dei calci di rigore. Nei 90 minuti, infatti, Bologna ed Inter si erano combattute ad armi pari, con l’undici di Italiano più convincente nel primo tempo mentre i nerazzurri avevano creato i maggiori pericoli nella ripresa. Alla rete fulminea di Thuram ha risposto dal dischetto Orsolini dopo un fallo di mano di Bisseck mentre le diverse occasioni nella ripresa hanno visto Ravaglia e Martinez negare la gioia del gol a Lautaro e Fabbian. L’accesso alla finale viene deciso per la prima volta dal dischetto: tanti errori da una parte e dall’altra ma, alla fine, il pallone decisivo è sui piedi del lungodegente Ciro Immobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

