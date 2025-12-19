Supercoppa il Bologna batte l' Inter ai rigori | finale contro il Napoli
La finale della Supercoppa italiana in Arabia sarà Bologna contro Napoli. Al King Saud University Stadium di Riad, i rossoblu vincitori della Coppa Italia battono a sorpresa l' Inter ai rigori dopo il pari 1-1 dei tempi regolamentari. Nei novanta minuti è l'arbitro Chiffi a rendersi protagonista, anche in negativo. Il primo tempo termina sull'1-1 dopo una partenza sprint per i nerazzurri e choc per gli emiliani. A sbloccare il risultato dopo appena 2 minuti e Thuram, con un bel tiro al volo a coronare la solita incursione di Bastoni dalle retrovie. Gli uomini di Chivu sfiorano il raddoppio con Bonny, poi i rossoblu di Vincenzo Italiano riprendono coraggio con Bernardeschi e Orsolini, gli uomini di maggior esperienza e qualità in rosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
