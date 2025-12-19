Supercoppa Condò | Hojlund fa la differenza tra Napoli e Milan

Nella semifinale di Supercoppa a Riyadh, un dettaglio ha fatto la differenza tra Napoli e Milan. Condò analizza come Hojlund abbia dimostrato di essere il protagonista decisivo, influenzando il risultato e sottolineando il suo ruolo chiave nel confronto tra le due squadre. Un episodio che potrebbe segnare una svolta nella competizione e mettere in luce le qualità dell’attaccante danese.

Basket: Milano batte Brescia 90-76, fa bis in Supercoppa - 76 la Germani Brescia e conquista la Supercoppa Italiana, la seconda consecutiva, la sesta della propria storia e la quarta per Ettore Messina. ansa.it

Il Napoli a Riad: domani affronterà il Milan in semifinale. Lukaku è convocato ma le sue condizioni sono da valutare Il Napoli è arrivato a Riad e ora fa sul serio. Domani gli azzurri sfideranno il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana, con un obiettivo chia - facebook.com facebook

#Supercoppa Live da Riad. Tutto pronto per la prima semifinale #NapoliMilan. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.