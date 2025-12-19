Supercoppa Condò | Hojlund fa la differenza tra Napoli e Milan

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di Supercoppa a Riyadh, un dettaglio ha fatto la differenza tra Napoli e Milan. Condò analizza come Hojlund abbia dimostrato di essere il protagonista decisivo, influenzando il risultato e sottolineando il suo ruolo chiave nel confronto tra le due squadre. Un episodio che potrebbe segnare una svolta nella competizione e mettere in luce le qualità dell’attaccante danese.

supercoppa cond242 hojlund fa la differenza tra napoli e milan

© Forzazzurri.net - Supercoppa, Condò: Hojlund fa la differenza tra Napoli e Milan

La semifinale di Supercoppa a Riyadh si è decisa su un dettaglio tanto semplice quanto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Leggi anche: Condò su Napoli-Milan: “Nkunku è un fantasma: il confronto con Hojlund è straziante”

Leggi anche: Napoli-Milan, Condò demolisce Nkunku: “Confronto con Hojlund straziante”. Poi bacchetta Jashari

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

supercoppa cond242 hojlund faSupercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale - 0 il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana conquistando l'accesso alla finalissima in programma lunedì 22 dicembre ... msn.com

Basket: Milano batte Brescia 90-76, fa bis in Supercoppa - 76 la Germani Brescia e conquista la Supercoppa Italiana, la seconda consecutiva, la sesta della propria storia e la quarta per Ettore Messina. ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.