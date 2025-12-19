Supercoppa Bologna-Inter sfida tra Castro e Lautaro | probabili formazioni e orari tv

La Supercoppa tra Bologna e Inter si avvicina con grande entusiasmo. Castro e Lautaro sono i protagonisti più attesi, pronti a scrivere una nuova pagina di questa sfida. Mentre Chivu punta al primo trofeo con l’Inter, Italiano mira a consolidare la posizione del Bologna tra le grandi d’Italia. Ecco tutte le probabili formazioni e gli orari tv per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida.

© Sport.quotidiano.net - Supercoppa Bologna-Inter, sfida tra Castro e Lautaro: probabili formazioni e orari tv Riyad, 19 dicembre 2025 – Christian Chivu cerca il suo primo trofeo con l'Inter, Vincenzo Italiano prova a portare il Bologna definitivamente tra le big d'Italia. A Riyad è il giorno della seconda semifinale di Supercoppa Italiana tra rossoblù e nerazzurri: la vincente affronterà lunedì in finale il Napoli. Conte ha eliminato Allegri nella prima semifinale di giovedì e portato il Napoli campione d'Italia legittimamente all'ultimo atto di una competizione che, fino a qualche anno fa, era riservata solo alle due formazioni vincenti del calcio italiano. Dall'altra parte ha meritato la partecipazione il Bologna, che ha vinto la Coppa Italia, mentre l'Inter ha ottenuto il pass come seconda in Serie A e ha tutta l'intenzione di sfruttare l'occasione concessa per prendersi il primo trofeo stagionale.

