Supercoppa Bologna-Inter, ecco la cronaca e diretta del match tra nerazzurri e rossoblu Tutto è pronto all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna-Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 202526. Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, rossoblù e nerazzurri si sfidano per l’ultimo posto in finale. Il Bologna arriva con l’obiettivo di sorprendere, mentre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Supercoppa Bologna-Inter 0-1 LIVE: Vantaggio nerazzurro con Thuram

Leggi anche: Bologna-Inter 0-1 LIVE: Vantaggio nerazzurro con Thuram

Leggi anche: Inter Venezia LIVE 4-0: doppietta per Thuram, poker nerazzurro a San Siro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Supercoppa: numeri e stats di Bologna-; Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - Il calendario della Supercoppa italiana 2025-2026; Pronostico Bologna-Inter quote semifinale Supercoppa 2025; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio….

Bologna-Inter 0-1, risultato in diretta della partita di Supercoppa Italiana: subito Thuram dopo 2 minuti - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it