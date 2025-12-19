Suoni freddi parole affilate | Maria Violenza live al Punkfunk con il tour di terrona

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 dicembre, il PunkFunk Sidekick si prepara ad accogliere Maria Violenza in un live incendiario, parte del suo tour di terrona. Con suoni freddi e parole affilate, l’artista porta sul palco una presenza decisa e senza compromessi, pronta a scuotere le coscienze e a lasciarsi alle spalle ogni mediazione. Un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica e senza fronzoli.

suoni freddi parole affilate maria violenza live al punkfunk con il tour di terrona

© Palermotoday.it - Suoni freddi, parole affilate: Maria Violenza live al Punkfunk con il tour di terrona

Venerdì 26 dicembre, alle 22:30, il palco del PunkFunk Sidekick si apre a una voce che non cerca mediazioni né comfort zone. Maria Violenza arriva dal vivo con Terrona, un progetto che è insieme concerto e presa di posizione, racconto personale e sguardo politico, attraversamento sonoro e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Soul, ritmo e rock’n’roll live al Punkfunk con Anna Dukke e Marco j and the Jaywalkers

Leggi anche: Manges live al Punkfunk, dal libro al palco: si fa festa con gli i-society e dj set fino a tarda notte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Suoni, parole e luci nel Parco. C’è ’Nomadic’ di Maroccolo - GROSSETOAl Parco della Maremma arriva ‘Nomadic’, un ‘Canto per la biodiversità’ che racconta di natura, di migrazioni, di incontri. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.