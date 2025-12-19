Suoni freddi parole affilate | Maria Violenza live al Punkfunk con il tour di terrona

Venerdì 26 dicembre, il PunkFunk Sidekick si prepara ad accogliere Maria Violenza in un live incendiario, parte del suo tour di terrona. Con suoni freddi e parole affilate, l’artista porta sul palco una presenza decisa e senza compromessi, pronta a scuotere le coscienze e a lasciarsi alle spalle ogni mediazione. Un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica e senza fronzoli.

