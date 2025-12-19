Summonte chiusura notturna del serbatoio
Al fine di garantire un approvvigionamento idrico efficiente, Alto Calore Servizi comunica la chiusura notturna del Serbatoio Centro Urbano di Summonte. Questa misura, necessaria a causa di problematiche tecniche, permetterà di recuperare la disponibilità idrica durante le ore diurne, assicurando un servizio più affidabile per i cittadini. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni e scadenze.
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di problematiche tecniche relative all’adduzione e al fine di recuperare la disponibilità idrica per il fabbisogno diurno, si rende necessaria la chiusura notturna del Serbatoio Centro Urbano, a servizio del Comune di Summonte, dalle ore 22:00 di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
