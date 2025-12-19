Sull' isola per riconquistare la vetta della classifica Tanti tifosi al fianco dell' Arezzo
Non è stata una settimana semplice per l'Arezzo, tra l'amarezza per il pari interno con il Pineto, le polemiche sugli arbitraggi e la solita infermeria affollata. Il titolo di campione d'inverno è comunque a portata di mano e una vittoria a Sassari avrebbe un effetto balsamico sulla squadra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sull'isola per riconquistare la vetta della classifica. Tanti tifosi al fianco dell'Arezzo.
