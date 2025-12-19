Sull’AI ci vuole più intelligenza europea Il discorso di Mattarella

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel discorso pronunciato oggi da Sergio Mattarella all’incontro tradizionale per gli auguri di buone feste alle istituzioni e ai rappresentanti della società civile spicca un’analisi lucida delle funzioni dell’Unione europea, della quale il presidente riconosce senza infingimenti che “l’Europa ha alcuni problemi e molti avversari”. Da qui Mattarella parte per indicare una serie di obiettivi politici concreti, a cominciare da quello di una difesa e sicurezza comuni, tema che va affrontato pur sapendo che, nel campo della Difesa, “la spesa è sempre stata comprensibilmente poco popolare”. Ma l’elemento più interessante del discorso riguarda l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

sull8217ai ci vuole pi249 intelligenza europea il discorso di mattarella

© Ilfoglio.it - Sull’AI ci vuole più intelligenza europea. Il discorso di Mattarella

Leggi anche: Discorso ad alte cariche di Stato, Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia: “Ue costruisca pace permanente in Ucraina” - VIDEO

Leggi anche: Discorso ad alte cariche, Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia: “Ue costruisca pace permanente in Ucraina” - VIDEO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.