Sull’AI ci vuole più intelligenza europea Il discorso di Mattarella
Nel discorso pronunciato oggi da Sergio Mattarella all’incontro tradizionale per gli auguri di buone feste alle istituzioni e ai rappresentanti della società civile spicca un’analisi lucida delle funzioni dell’Unione europea, della quale il presidente riconosce senza infingimenti che “l’Europa ha alcuni problemi e molti avversari”. Da qui Mattarella parte per indicare una serie di obiettivi politici concreti, a cominciare da quello di una difesa e sicurezza comuni, tema che va affrontato pur sapendo che, nel campo della Difesa, “la spesa è sempre stata comprensibilmente poco popolare”. Ma l’elemento più interessante del discorso riguarda l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Discorso ad alte cariche di Stato, Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia: “Ue costruisca pace permanente in Ucraina” - VIDEO
Leggi anche: Discorso ad alte cariche, Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia: “Ue costruisca pace permanente in Ucraina” - VIDEO
Nuove conferme per la prossima settimana per un"anomalia barica positiva molto alta alle alte latitudini, ciò significa che continua ad essere prevista una robusta figura anticiclonica fra Scandinavia ed Islanda. Questo non vuole dire per forza freddo sull'Italia - facebook.com facebook
Ho letto le dichiarazioni del ministro Crosetto sull’Ucraina. Quindi è vero, Meloni ha deciso: non basta frenare l’Europa sugli asset russi, vuole mettersi alla guida il fronte degli incerti. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.