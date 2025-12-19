Sul tema degli asset russi ci sono dubbi Sulle armi no Parla Crosetto

Sul tema degli asset russi circolano dubbi, ma sulle armi no. Crosetto chiarisce con fermezza: l’Italia continuerà a fornire supporto all’Ucraina. La voce che “l’Italia non darà più armi” si diffonde come una scorciatoia facile, polarizzante, che rischia di semplificare troppo una realtà complessa. In un contesto delicato, le parole del ministro tracciano una linea chiara e decisa.

La voce che "l'Italia non darà più armi" all'Ucraina gira come una scorciatoia: netta, polarizzante, perfetta per trasformare una sfumatura in svolta. La discussione vera, in queste ore, ri.

